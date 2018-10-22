Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе соцсети

Трудности в работе приложения испытывают жители некоторых регионов России

Пользователи Instagram из Европы, Австралии США , Азии и Латинской Америки столкнулись с трудностями в работе социальной сети. Информацию об этом распространил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

В сообщении отмечается, что проблемы в работе Instagram также испытывают жители некоторых российских регионов.

По данным Downdetector, 62% от общего числа сообщивших о сбое испытывают трудности с просмотром новостной ленты. Примерно 20% не могут открыть приложение в принципе, а 16% рассказали о проблемах со входом в свою учетную запись.