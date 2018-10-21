Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему "пробуждения" вождя Октябрьской революции.
"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!", — написал @TolyaKurlaev.
"Ленин жив. А я знал, главное — вовремя похмелиться", — пошутил @mikhailjackson7.
"Ленин вчера вызывал скорую…", — заметил @Telemaster68.
"Там это, Ленин умирает. Или нового заносят", — предположил @viselnikodina.
Как позднее уточнил телеканал "360", медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.
💥 Эксклюзив 360°
Фотография, на которой медики вбегают в Мавзолей Ленина на Красной площади разошлась по Сети. Мы выяснили причину визита врачей: https://t.co/O7U2mPRzeM pic.twitter.com/dV2xj5R12Q— Телеканал 360° (@360tv) 20 октября 2018 г.