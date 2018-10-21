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«Ленин проснулся»: пользователи Сети — о фото с врачами «скорой» в Мавзолее 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему "пробуждения" вождя Октябрьской революции.
"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!", — написал @TolyaKurlaev.
"Ленин жив. А я знал, главное — вовремя похмелиться", — пошутил @mikhailjackson7.
"Ленин вчера вызывал скорую…", — заметил @Telemaster68.
"Там это, Ленин умирает. Или нового заносят", — предположил @viselnikodina.
Как позднее уточнил телеканал "360", медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.
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