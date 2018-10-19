Рамблер/кино: на всех экранах Рунета

Рамблер неравнодушен к кино: в структуру холдинга Rambler Group входят объединенная сеть кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и онлайн-кинотеатр Okko. А еще мы любим новости киноиндустрии, тематические подборки фильмов, неизвестные истории об актерах и любой другой интересный контент из мира кино. Поэтому на Рамблере появилась новая тематическая вертикаль — Рамблер/кино.

Рамблер

Рамблер/кино — это актуальные новости о теле— и киноиндустрии, статьи и рецензии, трейлеры и видео, кадры со съемок, тесты и викторины. Но мы сделали не просто очередную тематическую вертикаль. Помимо тематического контента, на Рамблер/кино есть возможность купить билеты на топовые фильмы через удобный и понятный виджет Рамблер/кассы. Рамблер/кино — это простой и быстрый способ найти планы на вечер.

Рамблер

Тема Кино оказалась невероятно популярной у аудитории портала. Всего через три недели после запуска вертикали число ее посетителей выросло в 1,7 раза, а количество просмотров страниц практически удвоилось.

Рамблер

Рамблер

Виктор Саксон, заместитель исполнительного директора по медиа Rambler&Co:

«Рамблер/кино — один из примеров синергии между медийным и кинотеатральным бизнесом, которые являются стратегическими направлениями для Rambler Group. Мы рассчитываем, что проект станет лидером в своей нише. Исходя из нашего опыта и анализа аудитории, мы уверены, что уже в краткосрочной перспективе аудитория проекта превысит 10 миллионов посетителей в месяц».

Первые вертикали были запущены в октябре прошлого года, за год их существования количество посетителей выросло на 47%. Увеличилось количество просмотров — 4,25 млрд против 3,14 млрд за аналогичный период предыдущего года. Мобильная аудитория выросла с 39% до 55%.