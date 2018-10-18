Facebook будет бороться с «вмешательством» в выборы

Facebook создала спецотдел по борьбе с «вмешательством» в выборы

Американская компания Facebook заявила об открытии специального "командного пункта", который будет противостоять предполагаемому вмешательству в выборы и препятствовать распространению ложной информации, говорится в заявлении соцсети.

"В сентябре, в преддверии бразильских и американских выборов, мы открыли первый существующий в реальности оперативный пункт в городе Менло-Парк, Калифорния. Наша цель: собрать в одном месте экспертов, которые занимаются этим вопросом (использованием сервиса для "вмешательства в выборы"— ред.), со всей страны, чтобы они могли в реальном времени реагировать на потенциальные проблемы, распознаваемые при помощи технологий, и быстро решать их", — сообщается на сайте соцсети.

В новом отделе, как отмечает компания, работают более 20 экспертов в области проведения исследований, программирования, анализа угроз безопасности и аналитике данных. Они могут в реальном времени следить за информацией, которая касается выборов, в частности о "препятствовании голосованию, увеличению спама, возможном иностранном вмешательстве или сообщениях о нарушении политики" социальной сети. Кроме того, они "следят за новостями и деятельностью, связанной с выборами, в других социальных сетях и традиционных СМИ" для того, чтобы "отследить, какой контент может стать вирусным".