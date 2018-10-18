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Facebook будет бороться с «вмешательством» в выборы
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Facebook создала спецотдел по борьбе с «вмешательством» в выборы 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американская компания Facebook заявила об открытии специального "командного пункта", который будет противостоять предполагаемому вмешательству в выборы и препятствовать распространению ложной информации, говорится в заявлении соцсети.
"В сентябре, в преддверии бразильских и американских выборов, мы открыли первый существующий в реальности оперативный пункт в городе Менло-Парк, Калифорния. Наша цель: собрать в одном месте экспертов, которые занимаются этим вопросом (использованием сервиса для "вмешательства в выборы"— ред.), со всей страны, чтобы они могли в реальном времени реагировать на потенциальные проблемы, распознаваемые при помощи технологий, и быстро решать их", — сообщается на сайте соцсети.
В новом отделе, как отмечает компания, работают более 20 экспертов в области проведения исследований, программирования, анализа угроз безопасности и аналитике данных. Они могут в реальном времени следить за информацией, которая касается выборов, в частности о "препятствовании голосованию, увеличению спама, возможном иностранном вмешательстве или сообщениях о нарушении политики" социальной сети. Кроме того, они "следят за новостями и деятельностью, связанной с выборами, в других социальных сетях и традиционных СМИ" для того, чтобы "отследить, какой контент может стать вирусным".
Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, расследование которого ведется в конгрессе и которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.
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