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«Самая счастливая в мире собака» найдена в Сети
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«Самая счастливая в мире собака» насмешила пользователей сети 

Lenta.ru 47 минут назад
Пользователи сети посмеялись над фотографией довольной служебной собаки, которая обнаружила в аэропорту американского города Атланты контрабанду. Снимок из новостной заметки опубликовал пользователь Twitter под ником @TravisMFOX5.
По данным издания FOX 5, бигль унюхал запрещенный продукт в багаже пассажира из Эквадора. Как оказалось, мужчина пытался провезти в чемодане голову жареного поросенка.
На опубликованном кадре видно, как довольная собака стоит рядом с находкой. При взгляде на ее морду создается ощущение, что животное широко улыбается.
Пост @TravisMFOX5 набрал вирусную популярность, и на фотографию обратили внимание крупные СМИ: журналисты The Daily Dot назвали бигля «самой счастливой собакой в мире». Кроме того, многие пользователи сети соцсети оценили снимок.
«Хаха, эмоции собаки бесценны», — написал один из комментаторов. «Хмм, подозреваемый выглядит аппетитно… То есть подозрительно», — пошутил другой.
Ранее в сети посмеялись над американцем, который попытался убежать от разъяренной курицы.
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