«Самая счастливая в мире собака» найдена в Сети

«Самая счастливая в мире собака» насмешила пользователей сети

Пользователи сети посмеялись над фотографией довольной служебной собаки, которая обнаружила в аэропорту американского города Атланты контрабанду. Снимок из новостной заметки опубликовал пользователь Twitter под ником @TravisMFOX5.

Officials find roasted pig in luggage at Atlanta airport https://t.co/9PDuJNcja5 — @FOX5Atlanta pic.twitter.com/HZOBWDkIwe— Travis Maurer (@TravisMFOX5) 16 октября 2018 г. По данным издания FOX 5, бигль унюхал запрещенный продукт в багаже пассажира из Эквадора . Как оказалось, мужчина пытался провезти в чемодане голову жареного поросенка.

На опубликованном кадре видно, как довольная собака стоит рядом с находкой. При взгляде на ее морду создается ощущение, что животное широко улыбается.

Пост @TravisMFOX5 набрал вирусную популярность, и на фотографию обратили внимание крупные СМИ: журналисты The Daily Dot назвали бигля «самой счастливой собакой в мире». Кроме того, многие пользователи сети соцсети оценили снимок.

«Хаха, эмоции собаки бесценны», — написал один из комментаторов. «Хмм, подозреваемый выглядит аппетитно… То есть подозрительно», — пошутил другой.

Ранее в сети посмеялись над американцем, который попытался убежать от разъяренной курицы.