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Роскомнадзор запустит новую систему блокировки
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Роскомнадзор пообещал запустить новую систему блокировки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство в течение года планирует запустить новую систему фильтрации и блокировки детской порнографии, призывов к суициду и пропаганды терроризма.
«Мы сейчас работаем… над абсолютно новой системой фильтрации и блокировки [противоправного] контента. Я полагаю, что она в течение года заработает, тогда ситуация кардинально изменится», — сказал Жаров, передает ТАСС.
Ранее Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в российском сегменте интернета заблокированы, а Роскомнадзор будет и дальше чистить интернет.
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