Winamp вернётся в 2019 году

Компании Radionomy объявила о возвращении Winamp. Разработчики перезапустят медиаплеер, превратив его в единую платформу для подкастов, плейлистов и стриминговых сервисов.

По словам генерального директора компании Александра Сабунджяна, это будет совершенно новая версия, которая будет учитывать наследие Winamp, но при этом она предложит более полный опыт прослушивания. Пользователи смогут воспроизводить не только MP3-файлы, но и контент из облака, подкасты, потоковые радиостанции и созданные плейлисты.

«Люди хотят единую платформу. Я думаю, что Winamp — это идеальный плеер, чтобы дать такую возможность людям. И мы хотим, чтобы они получили к нему доступ с любого устройства», — заявил Сабунджян.

О планах Radionomy пока известно немного. Создатели выпустят мобильное приложение на iOS и Android, а PC-версию Winamp ждут большие изменения. Она получит первое с 2013 года обновление (версия 5.8) 18 октября, которое исправит некоторые основные ошибки и устранит проблемы с совместимостью.

Полноценный перезапуск намечен на 2019 год. К этому времени авторы подготовят версию Winamp 6, а также мобильное приложение.

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