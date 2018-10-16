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«Русский хакер» совершил неожиданный поступок
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«Русский хакер» взломал тысячи устройств и исправил на них опасную уязвимость 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русскоязычный хакер по имени Алексей взломал 100 тысяч роутеров MikroTik и установил на них защитную программу. Как стало известно изданию ZDNet, так он обезопасил устройства от злоумышленников.
Опасная уязвимость нулевого дня CVE-2018-14847, которую исправил Алексей, позволила бы киберпреступниками подключать устройства к ботнетам.
«Я добавил правила брандмауэра, которые заблокировали доступ к маршрутизатору из-за пределов локальной сети», — заявил он.
Алексей сам рассказал о своей деятельности на одной из блог-платформ и призвал всех желающих обращаться к нему через специальный канал в Telegram. Он утверждает, что затронул только устройства, находящиеся в группе риска. Несмотря на то, что компания MikroTik ранее выпустила обновления, исправляющие уязвимость, немногие воспользовались им.
Cо слов Алексея, ему написали только несколько десятков человек, и большинство из них возмутились самовольным вторжением в систему. Юридически поступок русскоязычного хакер действительно незаконен.
В последние месяцы уязвимость, которую исправил Алексей, часто использовалась киберпреступниками. Летом 2018 года стало известно, что злоумышленники заражали роутеры копией скрипта Coinhive, который позволяет майнить криптовалюту в браузере незаметно для владельца компьютера. Хакеры успели заразить более 200 тысяч устройств.
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