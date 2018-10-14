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Шея или талия: новая оптическая иллюзия озадачила интернет
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Шея или талия: новая оптическая иллюзия озадачила интернет 

Ридус 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Загадочную фотографию опубликовал в своём микроблоге рэпер Marty Mula. На снимке изображена некая часть тела с волосами. На первый взгляд кажется, что это затылок девушки с короткими волосами и длинной шеей. Но чем больше рассматриваешь фото, тем больше сомнений закрадывается. Автор публикации прокомментировал свой пост так: «Что за фигня, я думал, что это её шея».
Фотография быстро стала вирусной и собрала более 70 тысяч лайков, 32 тысячи ретвитов и 750 комментариев. Интернет-пользователи немедленно начали выдвигать свои версии. И хотя большинство не видят ничего, кроме шеи, выдвигались и оригинальные предположения: «Пялился на это довольно долго, и если это не шея, то я тупой», «Я думал, что это был парик на чьей-то руке», — пишут комментаторы и иллюстрируют своё недоумение:
«Это я пялюсь целых пять минут, пытаясь осознать, что это не шея».
В конце концов нашёлся человек, который разгадал загадку: «Думал, что это какая-то девушка с длинной шеей и короткими волосами, повредившимися от теплового воздействия. Однако это девушка с длинными волосами и идеальной талией ».
Однако в эту весьма правдоподобную версию поверили не все и не сразу: «Даже после того, как вы сказали, что это спина, я всё равно вижу шею!». А другие, прочитав подсказку, теперь не могут развидеть талию: «Теперь мне понадобилось 30 секунд, чтобы развидеть талию и понять, как я видела до этого шею».
А что видите вы?
Ранее интернет-пользователи гадали над фотографией, на которой изображён то ли пляж, то ли дверь. Самое удивительное, что к единому мнению спорщики так и не пришли.
Также мы писали, как учёными была разгадана знаменитая оптическая иллюзия, которая представляет собой картину под названием «Моя жена и моя тёща» и была представлена миру аж в 1888 году.
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