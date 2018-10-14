Шея или талия: новая оптическая иллюзия озадачила интернет

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc— MartyMula (@LilMaarty) 7 октября 2018 г. Загадочную фотографию опубликовал в своём микроблоге рэпер Marty Mula. На снимке изображена некая часть тела с волосами. На первый взгляд кажется, что это затылок девушки с короткими волосами и длинной шеей. Но чем больше рассматриваешь фото, тем больше сомнений закрадывается. Автор публикации прокомментировал свой пост так: «Что за фигня, я думал, что это её шея».

Фотография быстро стала вирусной и собрала более 70 тысяч лайков, 32 тысячи ретвитов и 750 комментариев. Интернет-пользователи немедленно начали выдвигать свои версии. И хотя большинство не видят ничего, кроме шеи, выдвигались и оригинальные предположения: «Пялился на это довольно долго, и если это не шея, то я тупой», «Я думал, что это был парик на чьей-то руке», — пишут комментаторы и иллюстрируют своё недоумение:

Me staring for a good 5 min trying to see how it’s not. pic.twitter.com/c3CQGAGHJ5— Dré ☀️✨ (@SunnieDre) 7 октября 2018 г. «Это я пялюсь целых пять минут, пытаясь осознать, что это не шея».

Thought it was some girl with short ass her that suffered from heat damage and has a long ass neck 😂😂. But instead it’s a girl with long hair and has a perfectly shaped back 😂😂— iamalotusflower (@dipuo_sungula) 7 октября 2018 г. В конце концов нашёлся человек, который разгадал загадку: «Думал, что это какая-то девушка с длинной шеей и короткими волосами, повредившимися от теплового воздействия. Однако это девушка с длинными волосами и идеальной талией ».

Однако в эту весьма правдоподобную версию поверили не все и не сразу: «Даже после того, как вы сказали, что это спина, я всё равно вижу шею!». А другие, прочитав подсказку, теперь не могут развидеть талию: «Теперь мне понадобилось 30 секунд, чтобы развидеть талию и понять, как я видела до этого шею».

А что видите вы?

Ранее интернет-пользователи гадали над фотографией, на которой изображён то ли пляж, то ли дверь. Самое удивительное, что к единому мнению спорщики так и не пришли.

Также мы писали, как учёными была разгадана знаменитая оптическая иллюзия, которая представляет собой картину под названием «Моя жена и моя тёща» и была представлена миру аж в 1888 году.