Ещё
Хакеры лишили лучшие вузы Британии миллионов документов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иранские хакеры лишили лучшие вузы Британии миллионов документов 

iGeek 3 часа назад
Фото: EPA
Киберпреступники выставили украденные документы на продажу в сети, где развернулись настоящие торги.
Хакерам из Ирана удалось похитить ценные документы, среди которых исследования, касающиеся области кибербезопасности, а также работы, посвященные атомным электростанциям. Киберпреступники смогли взломать серверы, принадлежащие наиболее престижным вузам в стране, в том числе Кембриджа и Оксфорда.
Похищенные документы появились на сайте на фарси, где пользователи могут их приобрести с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram. Желающие могут составить запрос на определенные документы, оплатив свой заказ банковским переводом, после чего они получают его копию, пересланную по электронной почте.
iGeek: последние новости
Google поможет властям Китая следить за своими гражданами Военный эксперт назвал соцсети и СМИ полем битвы XXI века Временное перемирие: «Яндекс» впервые поздравил Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с людьми на борту рухнул в океан20
Перекрывшая МКАД жена депутата сделала заявление172
Британия анонсировала антироссийский шаг ЕС356
Он метил в преступные короли России3
Трамп признал отставание от России118
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение