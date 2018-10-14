Иранские хакеры лишили лучшие вузы Британии миллионов документов

Киберпреступники выставили украденные документы на продажу в сети, где развернулись настоящие торги.

Хакерам из Ирана удалось похитить ценные документы, среди которых исследования, касающиеся области кибербезопасности, а также работы, посвященные атомным электростанциям. Киберпреступники смогли взломать серверы, принадлежащие наиболее престижным вузам в стране, в том числе Кембриджа и Оксфорда.

Похищенные документы появились на сайте на фарси, где пользователи могут их приобрести с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram. Желающие могут составить запрос на определенные документы, оплатив свой заказ банковским переводом, после чего они получают его копию, пересланную по электронной почте.