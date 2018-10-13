В Сети высмеяли фотографию Кличко со Шварценеггером 

Пользователей Сети рассмешила фотография мэра Киева Виталия Кличко вместе с американским актером Арнольд Шварценеггером.
Артист впервые прибыл в Киев для участи в бизнес-форуме Olerom Forum One.
Интернет-пользователи решили придумать подпись к снимку, на котором Кличко и Шварцнеггер пожимают друг другу руки.
Многие комментарии связаны с недавним предложением киевского градоначальника отказаться от горячего водоснабжения.
"Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду", — написал под фотографией журналист Владимр Апасов.
"В будущем было восстание бойлеров", — ответил в комментариях Дмитрий Диканский, озаглавив снимок "Чужой против Хищника".
"Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!" — пошутил Дмитрий Мулеров.
"И гитару пусть заберет, еще одного поющего мера Киев не переживет", — говорится в комментарии Анны Каменчук.
Ранее Кличко заявил о необходимости отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве. По его словам, городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети. Как отметил Кличко, Киев является "единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение".