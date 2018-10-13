Ещё
В Сети высмеяли фотографию Кличко со Шварценеггером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети высмеяли фотографию Кличко со Шварценеггером 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
Пользователей Сети рассмешила фотография мэра Киева Виталия Кличко вместе с американским актером Арнольд Шварценеггером.
Артист впервые прибыл в Киев для участи в бизнес-форуме Olerom Forum One.
Интернет-пользователи решили придумать подпись к снимку, на котором Кличко и Шварцнеггер пожимают друг другу руки.
Многие комментарии связаны с недавним предложением киевского градоначальника отказаться от горячего водоснабжения.
"Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду", — написал под фотографией журналист Владимр Апасов.
"В будущем было восстание бойлеров", — ответил в комментариях Дмитрий Диканский, озаглавив снимок "Чужой против Хищника".
"Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!" — пошутил Дмитрий Мулеров.
"И гитару пусть заберет, еще одного поющего мера Киев не переживет", — говорится в комментарии Анны Каменчук.
Ранее Кличко заявил о необходимости отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве. По его словам, городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети. Как отметил Кличко, Киев является "единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение".
Последние новости
Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы похитили девушку63
Уничтожение «Абрамса» попало на видео72
«Самолет вибрировал и свет мигал»3
В РФ оценили слова главкома НАТО о «защите Атлантики»72
Новая выходка Панина заинтересовала ГИБДД12
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение