«Сделка с дьяволом»: как Интернет следит за детьми

Как Интернет следит за детьми

Джастин Льюис, британец, отец двух малышей в возрасте 4 и 6 лет, решил уточнить — какие сведения собирают сайты в интернете по запросам, поступающим от детей, не достигших 13 лет? Его потрясло, что посещение всего лишь пяти страниц вызвало удивительный каскад из 1871 запросов фоновых данных.

Платформы управления данными

Конфиденциальность интернет-пользователей подрывается, прежде всего, так называемыми платформами управления данными (DMPs), которые объединяют все детали и всю информацию, которые мы оставляем после каждого посещения Интернета. Это похоже на наши справочные карточки в библиотеке: DMPs готов представить полные профили о каждом из нас — что угодно, от прозвищ домашних животных до почтовых кодов. Интернет-гиганты, такие как Google , разработали своё собственное программное обеспечение для миграции данных пользователя. Это позволяет эффективно идентифицировать вас на любом устройстве, которое вы используете, в любом месте, и «преследовать» вас с целевой рекламой, настроенной настолько точно, что от этого становится жутко. Особенно страшно, когда атакам со стороны Интернета подвергаются дети.

Предмет исследования

Что ваш мальчик или девочка вытворяют в сети? Возможно, они слишком маленькие, и поэтому, крайне редко, вы позволяете им запускать YouTube на своем iPad или посмотреть на мобильном телефоне «Свинку Пеппу» — совсем недолго, всего пару минут, пока вы выгружаете покупки, запускаете посудомоечную или стиральную машину. Или, может быть, они немного старше. Не совсем подростки, но уже в том возрасте, когда увлечены строительством в онлайн-игре Minecraft. Или, возможно, им 13 лет, и они только что открыли свой первый аккаунт в Instagram и делятся фотографиями с друзьями. Где же подвох?

Все эти сайты утверждают, что развлекают, а не эксплуатируют детей. В конце концов, сбор любой информации, которая может считаться идентифицирующей личность ребенка в возрасте до 13 лет (до 16 в некоторых странах), в настоящее время является незаконным — это нарушение нового закона ЕС о защите данных детей, который вступил в силу в мае 2018 года. Большинство популярных сайтов теоретически устанавливают возрастные ограничения. Google, которому принадлежит YouTube, пишет, что «для входа на YouTube у вас должен быть аккаунт Google, соответствующий минимальным возрастным требованиям» — для Великобритании это возраст 13 лет. Но при этом пользователю не нужно регистрироваться. И когда ваши дети настраиваются на Peppa Pig, Minecraft, Instagram или Twitch, сколько же на самом деле информации о них собирается?

«Чтобы узнать это, я решил провести простой эксперимент, чтобы как родителю двух мальчиков, четырёх и шести лет, получить чёткое представление о том, что делают основные технические платформы во время стандартных цифровых путешествий юных пользователей интернета — от малышей до подростков, — пишет Джастин Льюис на страницах The Telegraph. — Так я оказался в зале заседаний в центре Лондона вместе с Диланом Коллинзом и Джошуа Велем, генеральным директором и техническим директором SuperAwesome — британской компании, которая производит цифровые технологии «kid safe» (защита детей)».

Запрос на Свинку Пеппу

Веле познакомил Льюиса с «Чарльзом» — частью программного обеспечения, которое способно отслеживать поток данных между устройствами в интернете, прежде чем перейти на YouTube на смартфоне. «Чарльз» показал запрос, сделанный его устройством, последующее подключение к YouTube и передачу видеоданных обратно. При этом выяснилось, что данные были переданы таким образом, чтобы Google могла точно идентифицировать пользователя ещё до того, как он вошёл в YouTube. Задействован при этом был, прежде всего, IP-адрес — уникальный идентификационный код любого устройства в интернете. Данные о том, как вы получаете доступ к интернету — какой браузер, какая операционная система и так далее — часто могут быть настолько детальными, что легко идентифицирует вас.

В эксперименте Льюиса, пока отправлялся запрос на Свинку Пеппу, множество других запросов втихую делались в фоновом режиме.

«Я вижу, что разные идентификаторы были отправлены, — говорит Веле, указывая на цифры, отображаемые «Чарльзом». — Я вижу DSID — это метод Google для кросс-таргетинга на устройстве, который идентифицирует меня вне зависимости от того, захожу ли я со своего компьютера или использую свой телефон или что-то ещё. Этот метод способен соотнести все эти данные».

Пока Веле излагал всё это, запросы данных были сделаны более чем в 20 других доменах за пределами YouTube, что стало сигналом для поставщиков услуг онлайн-рекламы. Затем Веле последовательно посетил Minecraft, Instagram и Twitch; всего трое мужчин просмотрели пять сайтов за 54 минуты. Но эти пять просмотров вызвали удивительный каскад из 1871 (!) фоновых запросов — более 34 в минуту — на рекламные серверы, DMPs и так далее.

Защитить несовершеннолетних

Cookies, маяки, пинги, трекеры: существует целый лексикон, чтобы описать способы интернет-компаний сбора данных о пользователях и использовать их, чтобы заработать деньги. В сети созданы профили не только взрослых, но и детей, хотя наблюдения за тем, как они перемещаются с сайта на сайт, являются незаконными. Впрочем, большинство из специалистов по безопасности считают, что принятый не так давно в ЕС закон о защите данных несовершеннолетних не имеет смысла, поскольку не исполняется.

Макс Шремс, успешный адвокат, говорит, что существует целая «культура неисполнения». Речь идёт о штрафах, которые выписывают интернет-гигантам за интернет-слежку за детьми.

«Индустрия поняла, что может делать всё, что хочет», — говорит Шремс.

Адвокат подал жалобы на действия таких компаний в Австрии, Франции, Бельгии и Германии. Цель жалоб состоит в том, чтобы составить иск против интернет-компаний за незаконный сбор данных и оштрафовать их. В настоящее время, говорит Шремс, «наказание за нарушение правил парковки более строгие, чем в случае нарушения вашего основного права — на неприкосновенность частной жизни».

Родителей, «отпускающих» своих детей в Интернет, должна насторожить активность рекламщиков: бюджеты на цифровую рекламу, ориентированную на детей, растут на 25% в год, и, по прогнозам, в следующем году составят почти £1 млрд (примерно 87 мрлд рублей). И даже если будет создан особый, специальный Интернет для детей, где сведения о них не станут собирать ради получения прибыли, то почему эти дети, вырастая, должны терпеть эксплуатацию приватных сведений? Конечно, это часть обмена информацией, ставшей основополагающим моментом для роста интернета — так называемые, личные данные для бесплатных услуг.