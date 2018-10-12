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В Firefox 64 уберут поддержку RSS-каналов
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В Firefox 64 уберут поддержку RSS-каналов 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Mozilla решила прекратить поддержку RSS-каналов в браузере Firefox. Причиной назвали низкую популярность этой функции, потому и было принято решение убрать её, чтобы высвободить ресурсы на другие задачи.
Как сообщается, функция будет удалена в Firefox 64, эта сборка выйдет в декабре. Если пользователь ранее подписывался на рассылки, система экспортирует их на рабочий стол в формате OPML и предложит альтернативные RSS-читалки на странице поддержки.
Кроме того, в этой версии браузера перестанут открываться веб-сайты, которые подписаны устаревшими и небезопасными сертификатами компании Symantec. И здесь всё уже зависит от администраторов сайтов — насколько оперативно они обновят ключи безопасности.
При этом разработчики других браузеров пока не сообщали об отмене поддержки RSS.
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