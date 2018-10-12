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Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
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Facebook разрешил выкладывать 3D-фото 

Вести.Ru 1 час назад
Социальная сеть Facebook разрешила пользователям выкладывать фотографии с эффектом глубины. Наблюдать их могут все пользователи, но возможностью съемки пока обладают только владельцы смартфонов Apple (iPhone 7 Plus, 8 Plus, X и XS).
В Facebook давно ищут новые способы подольше удержать пользователей за чтением новостной ленты. Ранее, помимо обычных статических изображений, компания начала поддерживать 360-градусные фото и "живые" видеотрансляции. Теперь настал черед объемных снимков — с их помощью, например, можно заглянуть за угол, в окно или узнать, что находится за головой человека.
Чтобы создать трехмерное изображение, нужно переключить камеру "айфона" в портретный режим, сделать кадр (оптимально — на расстоянии 90–120 сантиметров от лица или объекта съемки, с контрастным фоном) и выложить его в Facebook, выбав новую опцию 3D-фото в строке статуса. За "сшивание" слоев отвечают алгоритмы искусственного интеллекта Facebook.
3D-изображения будут доступны для просмотра на компьютере и на мобильных устройствах, а пользователи VR-гарнитур смогут разглядывать их, наклоняя голову.
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