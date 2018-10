НРФ18: Три дня инсайтов из мира рекламы, медиа и бизнеса в программе главного события индустрии

12-14 ноября в Москве пройдет третий Национальный Рекламный Форум (НРФ18). В программе: конференция, посвященная влиянию рекламной отрасли на экономику страны; выступления спикеров с мировым именем о создании, дистрибуции и защите контента; дискуссии о спонсорстве, монетизации, мультиплатформенности и построении бренда; споры о развитии и влиянии медиа; а также ключевая конференция рынка интерактивной рекламы MIXX Russia Conference.

АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) при содействии титульного партнера — «Газпром-медиа Холдинг» и генерального research-партнера — исследовательской компании Mediascope, в третий раз объединит топ-игроков индустрии для обсуждения способов эффективного развития рекламного и медиа— рынка. Проанализировав ряд наиболее актуальных вопросов, организаторы представили расширенную сетку трехдневной программы Форума. Участников ждут на двух площадках: в Торгово-промышленной палате РФ и в Центре международной торговли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЕКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НРФ18

12 ноября. ТПП РФ. Конференция «Реклама — реальный сектор экономики».

Главной темой встречи станет «Реклама — мотор экономического и социального развития». Первые лица государственной власти и лидеры индустрии обсудят возможности и барьеры роста рекламы, экосистему рынка и его отдельные сегменты; влияние рекламных коммуникаций на крупный российский бизнес.

В числе спикеров: Федеральная Антимонопольная Служба, Торгово-промышленная Палата РФ, Государственная Дума РФ, ведущие коммуникационные компании, рекламодатели.

На фоне общих показателей объема рекламного ранка происходят существенные изменения в отдельных сегментах, совершенствуется система измерений, развиваются современные технологии.

13 ноября. Центр Международной торговли. День Контента.

Программу второго дня НРФ18 обозначат следующие темы: КОНТЕНТ БУДУЩЕГО (Модератор: «Газпром-Медиа»); PERFORMANCE VS BRAND BUILDING (Модератор: РБК); ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ (Модератор: Media Direction Group); BIG DATA В ОНЛАЙН-ВИДЕО: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРЕПЯТСТВИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ (Модератор: Gazprom-Media Digital); РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ (Модератор: «Регион Медиа»); БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ. ТРЕНДЫ. КЕЙСЫ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ (Модератор: «Эверест»); СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ (Модератор: АДВ Экспириенс); ПРОДВИЖЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА: ЭКОСИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ (Модератор: Aaron Lloyd); МОНЕТИЗАЦИЯ ДЕТСТКОГО КОНТЕНТА (Модератор: т/к «Карусель»; «Аист»); НОВАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ: КАК ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС СТАНОВИТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (Модератор: One+); MARKETING TECHNOLOGY: HUMAN VS MACHINE (Модератор: Artox Media Digital Group); КАК БРЕНДЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ТРЕНДЫ (Модератор: Dentsu Aegis Network).

14 ноября. Центр Международной торговли. День Медиа.

Программу третьего дня НРФ18 сформируют саммиты по ведущим сегментам отрасли: ТВ, Digital, Out-Of-Home, Радио, HR. Спикеры рассмотрят новые технологии, новые сервисы и актуальные инструменты; обсудят основные проблемы и способы из решения.

Сергей Коптев, первый заместитель генерального директора Национального Рекламного Альянса (НРА), отмечает заметную стабильность в телерекламной индустрии:

«В 2017-ом мы не могли вместить всех желающих рекламодателей из-за того, что поскромничали с системой ценообразования. Сейчас мы живем в ситуации стабильной плановой экономики. По году сегмент ТВ рекламы выходит на прогнозируемые темпы роста порядка 10%. Ожидавшееся объективное снижение инвентаря и растущий спрос на него адекватно сбалансированы ценой. Группы рекламодателей демонстрируют ожидаемое для восстановившегося рынка поведение — доля самых крупных снижается, средних и небольших — растет. Динамика их бюджетов значительно опережает рыночную. ТВ все увереннее монетизируется в digital среде, появились первые цифры дачного телесмотрения, принят закон об увеличении допустимых объемов рекламного времени в час. Формально интернет-реклама догнала по абсолютному количеству денег телевизионную. Но в той узкой зоне digital, которую корректно считать конкурентной для ТВ и интернета, первое продолжает укреплять позиции. И если не будет никаких экономических катаклизмов, то следующий год будет для ТВ тоже в меру ровным».

Модераторами саммитов выступят крупнейшие компании и коммуникационные группы. В числе участников ожидаются: «Газпром-Медиа», Mediascope, РБК, Национальный Рекламный Альянс (НРА), Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК), MIXX Russia Conference.

МIXX RUSSIA CONFERENCE. В программу НРФ уже во второй раз включена ведущая конференция рынка интерактивной рекламы, которая представит направление Digital-саммита. Участники обсудят вопросы взаимодействия рекламодателей, технологических компаний и медиаплощадок.

Основные секции конференции: «Перспективы развития рекламного рынка 2020»; Big Data; Digital Audio Advertising; Digital Video; Mobile Advertising; Online Branding; Performance Marketing; Programmatic и др.

В конференции примут участие бизнес-эксперты крупнейших компаний: IAB Global, IAB Russia, Яндекс, Google, Mail.ru Group, Mediascope, РБК, PwC, рекламодатели, медиа, сетевые агентства.

RED APPLE: FESTIVAL OF MEDIA (FOM). Церемония награждения нового конкурса 28 международного фестиваля рекламы Red Apple, ставшего частью программы НРФ18. FOM призван объединить профессионалов медиа и коммуникационной индустрии. На церемонии ожидаются выступления лидеров отрасли и экспертов международного рынка, вошедших в состав жюри.

С каждым годом значимость Форума, как главного события отрасли, возрастает и охватывает при этом все ключевые направления в сфере коммерческих коммуникаций. За три дня Форум представит свыше 60 дискуссионных панелей, которые задействуют более 300 спикеров и 4000 участников.

Организаторы: АКАР, ЦРБК, IAB Russia;

Соорганизатор: РБК;

Генеральный медиа партнер: Adindex;

Генеральный интернет партнер: Rambler.ru.