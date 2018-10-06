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Десятки миллионов гаджетов лишатся Google Chrome
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Десятки миллионов гаджетов лишатся Google Chrome 

News.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Браузер Google Chrome вскоре перестанет работать примерно на 32 миллионах устройств с операционной системой Android. Это связано с обновлением первой программы до новой версии.
Android 4.1 пока считается минимальным уровнем для работы Chrome, но в ближайшее время он повысится до Android 4.4 KitKat. Со старыми версиями Android в мире работают примерно 3,2% гаджетов. Поскольку аппаратами с Android сейчас владеют около миллиарда жителей Земли, то с устаревшей системой функционируют около 32 миллионов телефонов, планшетов и других электронных приспособлений, сообщает IXBT.
Как писал News.ru, в сентябре пользователи обнаружили интересную особенность в Chrome 69. Браузер без согласия пользователей авторизует их в системе Sync при входе в аккаунт на сайтах и сервисах Google.
Основная проблема заключается в том, что вышеупомянутая система синхронизирует данные браузера с серверами компании. Это значит, что загрузиться туда может, например, история поиска, что и вызвало негодование среди пользователей. Раньше они могли спокойно залогиниться на Gmail и YouTube без авторизации в самом Google Chrome, а сейчас последнее происходит без их согласия.
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