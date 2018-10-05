Windows 10 начала удалять файлы пользователей

Операционная система Windows начала удалять файлы с компьютеров в ходе обновления. Об этом пишет портал MSPoweruser.

Отмечается, что файлы пропадают из папки "Мои документы" в процессе обновления до Windows 10 (1809). Обратившиеся в техподдержку пользователи утверждают, что не смогли вернуть файлы с помощью отката системы до предыдущей версии.

По данным портала, проблема может быть связана со сбоем в работе одной из новых функций клиента OneDrive, которая должна проводить автоматическое копирование данных.

При этом некоторые пользователи в комментариях посоветовали попробовать восстановить удаленные файлы, открыв папку windows.old, расположенную на системном диске.