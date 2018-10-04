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Рамблер — самый качественный сайт среди медиа Рунета
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Рамблер — самый качественный сайт среди медиа Рунета 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Рамблер получил самый высокий Индекс Качества Сайта (ИКС) по расчетам Яндекса среди всех медийных сайтов Рунета — 84 000, что минимум на треть больше, чем у любого из самых популярных новостных ресурсов России.
Долгое время в поиске Яндекса авторитетность, ценность и качество контента сайта оценивались тематическим индексом цитирования (тИЦ). Индекс цитирования рассчитывался на основе ссылок на других сайтах. Как в научной литературе вес публикации определяется ссылками других авторов на нее, так и на заре Рунета тИЦ говорил о важности ресурса по мнению других сайтов. Соответственно, чем выше тИЦ, тем более авторитетным считался и сайт.
Система отлично работала до расцвета некорректных технологий поисковой оптимизации и покупки ссылок для искусственного завышения тИЦ. Так тИЦ потерял свою объективность, а Рунет повернулся к оценке качества сайтов путем расчета их привлекательности для посетителей.
В августе 2018 года Яндекс прекратил подсчет индекса цитирования и ввел Индекс Качества Сайта (ИКС), призванный оценивать ресурсы новыми, более объективными алгоритмами, на которые нельзя искусственно повлиять. Если принцип вычисления тИЦ был довольно примитивен, то формула оценки ИКС включает в себя намного больше независимых переменных. Вот что об этом говорит официальное описание: «При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии». Удовлетворенность и доверие — крайне специфические и неисчислимые метрики, нарастить которые искусственным путем дороже, чем сделать хороший и востребованный сайт.
Пока что энтузиасты отметили, что посещаемость сайта влияет на новый индекс качества, но не ограничивается им. ИКС отличается на новостных сайтах со схожей посещаемостью. И самый больший — у Рамблера. Получается, что Рамблер является не просто лидером по посещаемости среди других медиа, но и опережает их по степени удовлетворенности и уровню доверия читателей.
Рамблер
По состоянию на начало октября 2018 года ИКС сайта rambler.ru составил 84 000 — мы с огромным отрывом опережаем любой сайт из топ-5 российских медиа. Узнать ИКС любой страницы, в том числе Рамблера, можно по ссылке: https://webmaster.yandex.ru/sqi (необходим аккаунт на Яндексе).
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