Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook

Великобритании, Германии, Дании, Нидерландах и США. Проблемы в работе Facebook наблюдаются у пользователей в некоторых странах мира. Трудности с работой соцсети испытывают жители Бразилии

Сбои в работе Facebook наблюдаются с 00.00 мск 30 сентября, следует из данных сайте Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Пользователи жалуются на сложности при авторизации (51%), а также на невозможность доступа к самой соцсети (36%) либо на проблемв с загрузкой изображений (11%).

Как сообщал News.ru 28 сентября, около 50 млн пользователей Facebook стали жертвами хакеров. Огромное количество аккаунтов оказались взломаны из-за уязвимости в безопасности.