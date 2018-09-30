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Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook
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Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook 

News.ru + ещё 25 30 сентября 2018
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Проблемы в работе Facebook наблюдаются у пользователей в некоторых странах мира. Трудности с работой соцсети испытывают жители Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландах и США.
Сбои в работе Facebook наблюдаются с 00.00 мск 30 сентября, следует из данных сайте Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Пользователи жалуются на сложности при авторизации (51%), а также на невозможность доступа к самой соцсети (36%) либо на проблемв с загрузкой изображений (11%).
Как сообщал News.ru 28 сентября, около 50 млн пользователей Facebook стали жертвами хакеров. Огромное количество аккаунтов оказались взломаны из-за уязвимости в безопасности.
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