В Сети высмеяли украинские корабли

В Сети высмеяли проход украинских кораблей под Крымским мостом

Пользователи Сети высмеяли "героический" переход украинского поисково-спасательного судна и морского буксира в Азовское море через Крымский мост, иронично прокомментировав соответствующий пост президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Ну, перемога так перемога… Корабли вышли в море", — заметил Александр Смалийчук.

"Неуважаемый Петр Алексеевич, вы бы рискнули этими корытами перевозить продукцию своей компании ROSHEN?" — задался вопросом Альвиан Гонца.

Василий Бондаревский, в свою очередь, в шутку предположил, что ВМФ России бились "в истерике от бессильной злобы в невозможности остановить настолько мощно вооруженные боевые корабли".

"Президент Порошенко подписал указ о награждении экипажей линкора "Донбасс" и тяжёлого ракетного крейсера "Корец" отличительными знаками "За дальний поход", а также медалями "За проход под Крымским мостом", — сыронизировал Алексей Бугров.

"Орден каждому — За ПРОХОД ПОД МОСТОМ", — высказал аналогичное мнение Вениамин Кузьменко.

"Буксир затащил плавмастерскую 69 года постройки. Слава Украине!", — добавил Дмитрий Петров

"Ржавый буксир тянет сгоревшую ПМку, есть чем гордиться, пан президент!", — заявил Георгий Панин.

"Много шума из ничего. Зашла баржа вместе с буксиром, а реакция такая, что зашли эскадренный миноносец и ракетный крейсер", — заметил Петр Яловой.