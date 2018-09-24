В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись

Интернет-цензура и блокировки сервисов заставляют пользователей по всему миру искать новые способы зайти на привычные сайты и в приложения. В то время как часть юзеров пропагандирует обходы запретов нелегальными методами, разработчики задумались о том, как навсегда избежать таких проблем. Решением может стать новый интернет, где никто не сможет ограничить доступ ни к какой информации. Почему мысль поменять сам подход к сети стала актуальной и каким образом можно реализовать новый интернет — в материале «Ленты.ру»

Идея свободной от ограничений сети не нова. Создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли заявляет, что идеальная модель интернета позволила бы каждому иметь свои серверы и домены, хранить личные данные при себе и делиться информацией по собственному усмотрению. По его словам, нынешнее состояние международной сети полностью извращает его задумку.

«Интернет потерпел крах», — заключает он.

Крупные хранилища данных, принадлежащие частным корпорациям-гигантам, — лакомая добыча для хакеров. Они могут украсть информацию для перепродажи или шантажа, а также передать ее другим злоумышленникам. Сами компании бывают нечисты на руку: они обменивают и продают информацию о пользователях, не ставя их в известность. К примеру, недавно была раскрыта тайная сделка между MasterCard и Google : IT-гигант тайком следил за тратами юзеров, чтобы проверить эффективность рекламы. По слухам, за передачу этих данных платежная система получила миллионы долларов.

В «идеальном» интернете такого не случится: там действует круговая порука, и каждый заинтересованный в своей безопасности поддержит товарища по сети. В сентябре 2018 года стало известно о разработке так называемого децентрализованного интернета, или DWeb. По задумке инженеров-энтузиастов из компании Internet Archive, вся информация, передаваемая по сети, не будет проходить через серверы. Это позволит отказаться от операторов, а значит, минимизирует вмешательство корпорации и государства в жизнь юзеров.

Без головы

Существующие сети лишь подстегивают цензуру и желание заработать на них. Крупные компании собирают контактные и платежные данные, текстовые записи, фотографии и другую информацию, которая важна для каждого. В случае успешной хакерской атаки или ликвидации компании все массивы пропадут. Именно это произойдет осенью 2018 года с социальной сетью для смартфонов Path. Запущенное в 2010 году приложение полностью прекратит работу: вместе с ним навсегда канут в небытие загруженные посты, фотографии и переписки. Между тем аудитория сервиса во времена его популярности достигала нескольких десятков миллионов пользователей.

В то же время пользователи вынуждены следовать правилам, которые вводят те или иные приложения. Facebook избирательно блокирует пользователей за «неподходящие» публикации, Instagram известен своими ограничениями на изображения, а ставить лайки или делать репосты во «ВКонтакте» в последнее время стало попросту опасно. Новый интернет или web 3.0 позволит пользователям навсегда забыть о навязанных ограничениях.

Охрана личных данных каждого кажется маниакальной идеей сторонников децентрализованного интернета. На деле так и есть. Концепция действительно строится в основном вокруг сохранения интимного пространства вокруг пользователей. Они сами будут вольны выбирать, что и кому передать.

Люди уже давно стремятся к самоорганизации в сети. Наиболее ярким показателем этого стала популярность технологии блокчейн. Еще в 2016-м на первом саммите, посвященном децентрализации интернета, эту технологию назвали первым шагом к новому интернету. В 2018 году Бернерс-Ли выступил на этом мероприятии с презентацией своего проекта Solid: он намерен создавать приложения, которые смогут работать с уже существующими привычными нам протоколами. Несмотря на громкое имя куратора и отличную команду, работа движется крайне медленно. К тому же энтузиастов децентрализованных сетей немало, и каждый из них намерен создать собственную сеть-империю.

Инженеры надеются, что все загружаемые данные будут храниться понемногу на всех устройствах, а не в облаке, как сейчас. Каждый оберегает свою часть хранилища, защищая одновременно и себя, и других. Распределенная система позволяет держать в секрете конфиденциальную информацию, будь то личная переписка или данные виртуальной медицинской карты. Помимо этого, юзеры сами могут устанавливать правила пользования тем или иным сервисом, модерировать свое присутствие в нем и настраивать рекламу. К тому же мы выиграем в скорости соединения.

Идея децентрализованного интернета, или DWeb, отвергает не только современную концепцию интернета, но и критикует состояние «железа». На саммите звучали громкие претензии к современным компьютерам. По мнению экспертов, распространенные по всему миру машины не выполняют никаких собственных функций — они лишь обращаются к хранилищам, принадлежащим компаниям. Сторонники децентрализации уверены: любой ноутбук в мире обязан и предоставлять, и получать услуги. Сеть, основанная на равноправии участников, называется одноранговой.

Главенство контента в интернете только подстегивает развитие идей децентрализации. Ведь такой подход способен облегчить доступ и передачу любых данных.

Недалеко от реальности

Технологически децентрализованная сеть завязана на отказе от монополии. К примеру, в традиционном интернете нам известен адрес файла и или страницы. Для скачивания необходимо перейти по ссылке. Те, кто поддерживает идею «новой» сети, уверены, что мы должны ориентироваться в сети не по адресам, а по сути каждого файла, его содержимому.

По мнению участников «Саммита децентрализованного интернета», все должны перестать притворяться, что данные существуют лишь в одном месте, и освободить информацию от ее владельцев-контролеров. Но с этим связана другая проблема: за все придется платить. Если рекламодатели перестанут спонсировать владельцев тех или иных данных, за файлы придется выкладывать немалую сумму.

Расплачиваться на децентрализованных ресурсах придется, скорее всего, криптовалютой. Именно блокчейн пока является наиболее близкой к «новой» сети концепцией, которая основана на саморегулировании и соблюдении всеми участниками определенных правил. В 2017 году одна из IT-компаний презентовала сеть Filecoin, которая была создана для поддержки DWeb. Специализированную одноименную валюту filecoin можно заработать, сохраняя у себя файлы от других юзеров.

Помимо Filecoin, существует несколько стартапов, которые поддерживают децентрализацию. Такие будущие части DWeb, как DTube и Diaspora, заполнят нишу видеохостингов и соцсетей, а Matrix поможет юзерам обойтись без мессенджеров Telegram и WhatsApp. В сфере децентрализованных приложений огромное количество не связанных между собой энтузиастов пытается достичь мнимого «идеала» сети, который был задуман Бернерсом-Ли.

Еще в конце нулевых за эту идею взялись разработчики из Opera. Тогда инженеры предлагали создать такой программный интерфейс, который бы позволил пользователям обходиться без серверов. Свое будущее детище они назвали Unite. В 2011-м за дело взялись специалисты из Международного веб-консорциума, среди которых были сотрудники из Ericsson и Google. Спустя два года за создание бессерверной интернет-архитектуры принялась еще одна команда европейских исследователей. Но все эти идеи не получили широкого развития.

Нынешний расцвет концепции DWeb в мире IT также связан с популярностью сериала «Кремниевая долина», главный герой которой длительное время бьется над алгоритмом некоей распределенной системы, которая свяжет устройства пользователей по всему миру. Реалистичности добавляет экранная работа над нейросетью, которая сможет обучаться на обрабатываемых файлах, — именно этим грезят сторонники децентрализации.

Осторожно, DWeb

Одной из главных проблем остается нежелание разработчиков сотрудничать друг с другом. Участники саммита по децентрализации объединены общей идеей, однако грезят собственными разработками, а некоторые — надеются потягаться по силе и влиянию с IT-гигантами. Такие амбиции полностью противоречат идее «настоящего» демократического интернета с равноправными юзерами.

При всех плюсах децентрализованной системы вряд ли многие захотят ее поддержать: корпорации откажутся терять свою власть и деньги на рекламе, а пользователям будет сложно обойтись без привычных сервисов. Однако, считают программисты, именно эти факторы «хоронят» интернет. Гвоздями в крышку гроба всемирной сети они называют киберпреступников, правительство и спецслужбы, социальные сети и крупные IT-корпорации. По их мнению, эта неотъемлемая сейчас часть интернета стала его болезнью.

Но даже если инженерам удастся воплотить мечту о Web 3.0 в жизнь, то в нашей жизни появятся другие проблемы. Кажущиеся простота и безнаказанность в сети могут сыграть злую шутку с пользователями, считают эксперты. Большинство не умеет пользоваться абсолютной свободой: в децентрализованном интернете будут безнаказанно распространяться любые данные — от детского порно до призывов к терроризму. Избавиться от определенной информации в сети будет сложно. При этом под удар попадут многие законы, которые попросту не смогут выполняться, — например, законы об авторском праве или о забвении (возможности удалить из сети неточную или лживую информацию).

Основатель Internet Archive Брюстер Кале считает, что даже децентрализованная сеть может вновь собраться в крупные корпорации-империи, и тогда все усилия будут тщетны. «Огромные силы уйдут на поддержание статус-кво», — признает он. Инженеров и разработчиков-энтузиастов в итоге все равно могут привлечь крупные деньги и власть. И никто не отличит их тогда от блокирующих сервисы властей или цензоров в сети.