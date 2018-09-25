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Google Chrome тайно авторизует пользователей
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Google Chrome тайно ввел функцию авторизации пользователей без их согласия 

ТК «Звезда» + ещё 12 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Впервые о функции стало известно 5 сентября.
Пользователи интернет-браузера Google Chrome были неприятно удивлены новой функцией, о которой сервис их не предупредил. По данным специалистов, сервис автоматически авторизует всех, кто заходил в систему Sync.
Впервые об этой функции стало известно 5 сентября, когда она появилась в 69-й версии интернет-браузера. Однако же согласия пользователей на автоматическую авторизацию в системе синхронизации различных сервисов с аккаунтов Google не запрашивается.
Таким образом, если пользователь зашел в какой-либо сервис с помощью своей учетной записи Google, то он автоматически авторизуется с ее помощью и в других сервисах. А сама компания получает не только историю просмотра веб-сайтов, но также платежные данные, логины и пароли и другие сведения.
Как уточняет ZDNet, нововведение первым обнаружил эксперт в сфере криптографии Мэтью Грин. Однако инженеры Google такую информацию опровергли.
Ранее еще одно обновление разочаровало пользователей браузера Google Chrome.
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