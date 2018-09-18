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CNN раскритиковали за фейк про российский Ил-20
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В Сети раскритиковали CNN за фейк про поражение Ил-20 сирийскими ПВО 

РИА Новости 2 часа назад
Пользователи Сети раскритиковали телеканал CNN за сообщение о том, что российский Ил-20 в Сирии был якобы сбит сирийскими правительственными силами при попытке отразить ракетную атаку со стороны израильских ВВС.
Ранее CNN опубликовал новость про исчезновение Ил-20 с заголовком "Сирийский режим случайно сбил российский военный самолет". При этом телеканал ссылался на некий источник в американском правительстве.
"Фейковые новости. Никто не знает, кто это сделал. Но анонимный американский офицер знает об этом и рассказал CNN? Удивительный источник!" — отметил пользователь @BattleFFreedom.
"Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик", — написал Nardeep Pujji.
"Итак, CNN полон поддельными новостями, за исключением случаев, когда они выпускают ДЕЙСТВИТЕЛЬНО фальшивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля? Лицемеры!" — заявил пользователь Josef1601.
Ранее Минобороны России сообщило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем самолета Ил-20 Воздушно-космических сил. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Также Минобороны отметило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.
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