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Личная информация сотрудников Госдепа попала в руки хакеров, пишут СМИ
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Личная информация сотрудников Госдепа попала в руки хакеров, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Неизвестным хакерам удалось внедриться в несекретную часть системы электронной почты госдепартамента США и получить персональные данные ряда его сотрудников, пишет издание Politico со ссылкой на распространенное американским внешнеполитическим ведомством письмо сотрудникам.
Инцидент затронул менее 1% электронных почтовых ящиков в госдепе, уточняется в сообщении. Письмо было разослано 7 сентября.
Ранее контрольные ведомства не раз критиковали госдепартамент за недостаточную защиту данных. Это уже не первый случай кибератаки, в ходе которой хакерам удается получить информацию о сотрудниках. В 2014 году имела место масштабная атака на сервера внешнеполитического ведомства США, которую помогало отбить Агентство национальной безопасности.
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