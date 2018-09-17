Личная информация сотрудников Госдепа попала в руки хакеров, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости . Неизвестным хакерам удалось внедриться в несекретную часть системы электронной почты госдепартамента США и получить персональные данные ряда его сотрудников, пишет издание Politico со ссылкой на распространенное американским внешнеполитическим ведомством письмо сотрудникам.

Инцидент затронул менее 1% электронных почтовых ящиков в госдепе, уточняется в сообщении. Письмо было разослано 7 сентября.