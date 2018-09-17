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Google случайно запустила тестовую функцию
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Google случайно запустила тестовую функцию на всех смартфонах с Android 9 Pie 

Игромания.ру 17 сентября 2018
Фото: Игромания.ру
Несколько дней назад пользователи смартфонов Google Pixel, Essential Phone, OnePlus 6, а также некоторых моделей Nokia под управлением Android 9 Pie обратили внимание, что функция Battery Saver на их устройствах запущена. И это при условии, что аккумуляторы были заряжены полностью. Сначала многие подумали, что это ошибка в новой ОС или же пользователи сами включили функцию и забыли об этом. Но всё оказалось интереснее.
«Источником бед» стала компания Google, которая подтвердила, что проводила внутренний эксперимент по тестированию функций экономии батареи и ошибочно запустила тест для всех пользователей «девятки». В компании заявили, что уже откатили изменения, и потому каждый может настроить режим работы батареи под себя.
Как отмечается, при включённом Battery Saver в работе устройств наблюдались некоторые ограничения. В частности, не работали фоновые приложения, при выключенном экране не функционировали навигационные программы, а некоторые уведомления приходили с опозданием.
Наиболее интересным и пугающим в этом случае стал факт, что Google при желании способен удалённо управлять смартфонами и планшетами, включая и выключая нужные функции. Безусловно, такое есть и у Apple, что в 2008 году подтвердил Стив Джобс. Такие механизмы помогают бороться с нелегальными и опасными программами. Однако наличие такой возможности потенциально небезопасно, ведь тогда можно заблокировать любой смартфон или планшет, просто выполнив ошибочную команду.
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