Google случайно запустила тестовую функцию на всех смартфонах с Android 9 Pie

Несколько дней назад пользователи смартфонов Google Pixel, Essential Phone, OnePlus 6, а также некоторых моделей Nokia под управлением Android 9 Pie обратили внимание, что функция Battery Saver на их устройствах запущена. И это при условии, что аккумуляторы были заряжены полностью. Сначала многие подумали, что это ошибка в новой ОС или же пользователи сами включили функцию и забыли об этом. Но всё оказалось интереснее.

«Источником бед» стала компания Google , которая подтвердила, что проводила внутренний эксперимент по тестированию функций экономии батареи и ошибочно запустила тест для всех пользователей «девятки». В компании заявили, что уже откатили изменения, и потому каждый может настроить режим работы батареи под себя.

Как отмечается, при включённом Battery Saver в работе устройств наблюдались некоторые ограничения. В частности, не работали фоновые приложения, при выключенном экране не функционировали навигационные программы, а некоторые уведомления приходили с опозданием.