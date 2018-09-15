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Telegram и WhatsApp назвали площадками для торговли украденными хакерами данными
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Telegram и WhatsApp назвали площадками для торговли украденными хакерами данными 

Вести.Ru 15 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Хакеры из Ирана похитили огромное количество документов крупнейших вузов Великобритании, в том числе Оксфорда и Кэмбриджа, которые продавали онлайн. Украденные документы размещались на иранских сайтах, а расчеты велись через мессенджеры WhatsApp и Telegram.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британскую прессу, в числе похищенного — статьи по вопросам кибербезопасности, ядерной энергетики, ряд важных научных исследований. Самый простой документ стоил 2 фунта стерлингов. Кроме того, иранский хакеры предлагали всем желающим свои услуги взлому университетских баз данных.
Факт кражи научных исследований подтвердил, в частности руководитель отдела безопасности информации Университете Эдинбурга Алистер Фенимор. Он сообщил также, что хакеры создавали фейковые страницы студентов и преподавателей, чтобы получить доступ к внутренним сайтам вуза. Представитель университета Кембриджа не стал комментировать эту информацию, заявив лишь, что вуз постоянно обновляет систему безопасности. К решению этой проблемы подключился Национальный центр кибербезопасности Великобритании.
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