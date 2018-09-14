Хакер продает данные о миллионах постояльцев отелей

Китайский хакер продает данные о 130 миллионах постояльцев отелей

Китае хакер выставил на продажу данные о 130 миллионах клиентов отелей китайской группы Huazhu. Среди них могут быть данные и граждан РФ , которые останавливались в гостиницах, управляемых этой компанией, сообщает АТОР.

По информации китайских СМИ, взломщик просит 8 биткойнов (56 000 долларов США) за архив в 141,5 ГБ, содержащий 240 миллионов записей о клиентах компании. Она управляет 13 гостиничными брендами — это 5 162 гостиницы в 1191 китайском городе.

Предложение о продаже данных было выставлено на одной из "барахолок" китайского "теневого интернета" в конце августа.

О каждом госте предлагается следующая информация: официальные регистрационные данные с сайта (номер ID, номер мобильного телефона, e-mail, логин и пароль), регистрационные данные из самого отеля (ФИО, номер ID, домашний адрес, дата рождения), а также данные бронирования (ФИО, номер карты, номер мобильного телефона, дата заезда в отель, дата выезда, внутренний ID отеля, номер комнаты).