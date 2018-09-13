Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось

Два наиболее известных ботнета Mirai и Gafgyt (Baslite) обновили инструменты для атаки для нападений на крупные корпоративные сети. Об этом сообщается в отчете компании Palo Alto Networks.

Сообщается, администраторы ботнетов добавили в свой арсенал коды эксплоитов, которые используют старые известные уязвимости.

Mirai взял на вооружение 16 эксплоитов, среди которых — программы, способные получить доступ к роутерам. Gafgyt, по-видимому, нацелился на системы управления, так как ориентируется на серьезную уязвимость, известную как CVE-2018-9866. Она есть в соответствующем оборудовании от SonicWall.

В последнее время, отмечают эксперты, жертвами атак с применением ботнетов становятся крупные компании.

Ботнет Mirai заявил о себе в 2016 году и был назван «мощнейшим орудием современности». Тогда его жертвами пали серверы по всему миру. После публикации исходного кода в открытом доступе множество хакеров принялись модифицировать и совершенствовать его. Gafgyt стал известен еще в 2015 году. Предполагается, что в этот ботнет входит более миллиона «умных» устройств.