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Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети
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В Twitter устроили флешмоб о «жирующих москвичах» 

BFM.RU 3 часа назад
Пользователь с ником «Глиномесси» описывает почти апокалиптическую картину жизни в регионах. Либо ты «корпоративная крыса» и убиваешь здоровье за зарплату в 20-30 тысяч, либо работаешь где попало, почти нищенствуешь, голодаешь, но хотя бы «ЖИВЕШЬ». При этом Москва, по мнению Глиномесси, «купается в возможностях и перспективах».
Реакция очевидная: некоторые спорят или соглашаются, но большинство просто в шутку описывают лакшери-жизнь обычных москвичей.
Некоторые жители регионов даже удивляются: «Погодите, Москва что, действительно существует?» Кто-то выступает с предостережением:
Немало отсылок и к недавнему семинару Тони Роббинса:
Есть и исторические отсылки:
Наконец, один из пользователей будто бы завершает дискуссию на отрезвляющей ноте:
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