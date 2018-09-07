Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети

В Twitter устроили флешмоб о «жирующих москвичах»

Пользователь с ником «Глиномесси» описывает почти апокалиптическую картину жизни в регионах. Либо ты «корпоративная крыса» и убиваешь здоровье за зарплату в 20-30 тысяч, либо работаешь где попало, почти нищенствуешь, голодаешь, но хотя бы «ЖИВЕШЬ». При этом Москва, по мнению Глиномесси, «купается в возможностях и перспективах».

На электричке из Химок когда в Москву въезжаешь, то сразу климат-контроль в вагоне включается, хриплые гитаристы сменяются на струнный квартет, проводники разносят шампанское. — useless generation (@ryc9ka) 5 сентября 2018 г. Реакция очевидная: некоторые спорят или соглашаются, но большинство просто в шутку описывают лакшери-жизнь обычных москвичей.

Сегодня на работе начальник подошел, отвлек меня от сидения в твиттере, извинился, смутясь пододвинул мне купюру в 5000 и попросил прислать ему мой отчет за вчера. Я забрал деньги, сказал, что мне некогда. Он покраснел, опустил глаза и ушел. Люблю Москву. — Zoibana (@vedrosyan) 5 сентября 2018 г.

Когда я жил в Питере, мне постоянно говорили, что все деньги в Москве. Приехал в Москву, выхожу из автобуса и тут же спотыкаюсь обо что-то. Оказалось — пачка бабла. Дворники не успевают убирать, москвичи вынимают из пачки самые свежие купюры, остальное бросают прямо на тротуар. — Матвеев Ян (@IanMatweew) 5 сентября 2018 г.

В Москве жить удобно. За любую услугу (такси, кофе и тд) я просто даю пятитысячную купюру. Она человеку не нужна, при таких то зарплатах, но все равно приятно — детям поиграть или котёнку в лоток кинуть. — ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) 5 сентября 2018 г.

Москвичи, те пятитысячные купюры, что вы бросаете на улице, голуби их принимают за хлеб, давятся ими и умирают. — Лось (19,6) (@poooovar) 5 сентября 2018 г. Некоторые жители регионов даже удивляются: «Погодите, Москва что, действительно существует?» Кто-то выступает с предостережением:

Хочу задать вопрос жителям регионов, думающим что москвичи зажрались. Ребят, а что вам мешало прилететь на выступление Тони Роббинса в олимпийском и всего за 30к узнать, что проблема только в вас самих?— мистер гедонист (@GoshaDich) 5 сентября 2018 г. Немало отсылок и к недавнему семинару Тони Роббинса:

Говорят, побывав в Москве, Тони Роббинс грустно сказал: "Чем я могу мотивировать людей, у которых есть социальная карта москвича?"— Валькович (@d_valkovich) 5 сентября 2018 г.

Как гласит легенда, Петр I уехал из Москвы основывать Санкт-Петербург только из-за того, что у него не хватало денег жить в Москве— MAXIM (@ru_maximonline) 5 сентября 2018 г. Есть и исторические отсылки: