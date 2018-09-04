Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы

В письме речь идет о видеохостинге YouTube, на котором, по мнению ведомства, публикуются ролики, призывающие зрителей к нарушению действующего законодательства.

Кроме того, письмо, указывающее на распространение призывов к участию в политических акциях, было отправлено в адрес американской компании от имени ЦИК , сообщил член Центризбиркома Александр Клюкин

Ни на одно послание Google не ответил, уточнили в Роскомнадзоре. «Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Субботин.