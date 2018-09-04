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Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы
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"Путин направил сигнал Израилю"

Россия обвинила Google во вмешательстве в выборы 

Lenta.ru + ещё 70 4 сентября 2018
Фото: Reuters
Роскомнадзор направил предупреждающее письмо корпорации Google о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В письме речь идет о видеохостинге YouTube, на котором, по мнению ведомства, публикуются ролики, призывающие зрителей к нарушению действующего законодательства.
Кроме того, письмо, указывающее на распространение призывов к участию в политических акциях, было отправлено в адрес американской компании от имени ЦИК, сообщил член Центризбиркома Александр Клюкин.
Ни на одно послание Google не ответил, уточнили в Роскомнадзоре. «Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Субботин.
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