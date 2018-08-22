«ВКонтакте» запустили платформу для заказа еды и такси

Теперь пользователи соцсети смогут использовать дополнительные сервисы внутри приложения.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась платформа VK Apps, благодаря которой внутри мобильного приложения можно будет не только заказывать еду или вызывать такси, но даже рассчитывать стоимость ОСАГО, не прибегая к другим интернет-ресурсам.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, пользоваться нововведениями будет максимально просто. В отличие от других сайтов, клиентам VK не придется каждый раз указывать свой номер телефона или почту, поскольку вся эта информация уже содержится в личном профиле. Необходимо будет лишь разрешить к ней доступ. А имя и фамилия, указанные публично на странице, будут добавляться автоматически.

Не потребуется вводить и данные банковской карты: оплатить заказ можно будет моментально с помощью приложения VK Pay.