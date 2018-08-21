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Microsoft назвала новую цель российских хакеров
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Microsoft назвала новую цель российских хакеров 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Консервативные аналитические центры могли стать новыми объектами атак российских хакеров. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Microsoft. Речь идет об экспертных центрах, разочаровавшихся в политике президента США Дональда Трампа и выступающих за усиление антироссийских санкций, разоблачение олигархов, а также настаивающих на соблюдении прав человека.
Эксперты Microsoft рассказали об обнаруженных ими сайтах, которые были созданы в последние недели хакерами, связанными с российской внешней разведкой — последователями ГРУ. В компании полагают, что эти сайты, имитирующие, например, Институт Хадсона или Международный республиканский институт, перенаправляли пользователей по ложным ссылкам. Так хакеры крали их пароли и учетные данные. В числе обнаруженных имитаций был даже сайт сената США.
«Сейчас мы видим еще один всплеск атак. В этом случае особенно важно расширение типа веб-сайтов, которые они используют», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Атакам подвергались критики России. Так, институт Хадсона изучает проблемы клептократии в мире, и Россия является одним из его главных кейсов. Международный республиканский институт, финансирующийся Госдепартаментом, работает на продвижение демократии в мире. В совет его директоров входят такие критики России как сенатор Джон Маккейн, экс-кандидат в президенты Митт Ромни, экс-советник Трампа по нацбезопасности Гербарт Макмастер.
«Это явно предназначено для того, чтобы посеять путаницу, конфликт и страх среди тех, кто критикует авторитарный режим Путина», — уверен президент Международного республиканского института Даниэль Твининг.
Microsoft затруднился определить конкретные цели хакеров.
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