Microsoft назвала новую цель российских хакеров 

Консервативные аналитические центры могли стать новыми объектами атак российских хакеров. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Microsoft. Речь идет об экспертных центрах, разочаровавшихся в политике президента США Дональда Трампа и выступающих за усиление антироссийских санкций, разоблачение олигархов, а также настаивающих на соблюдении прав человека.
Эксперты Microsoft рассказали об обнаруженных ими сайтах, которые были созданы в последние недели хакерами, связанными с российской внешней разведкой — последователями ГРУ. В компании полагают, что эти сайты, имитирующие, например, Институт Хадсона или Международный республиканский институт, перенаправляли пользователей по ложным ссылкам. Так хакеры крали их пароли и учетные данные. В числе обнаруженных имитаций был даже сайт сената США.
«Сейчас мы видим еще один всплеск атак. В этом случае особенно важно расширение типа веб-сайтов, которые они используют», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Атакам подвергались критики России. Так, институт Хадсона изучает проблемы клептократии в мире, и Россия является одним из его главных кейсов. Международный республиканский институт, финансирующийся Госдепартаментом, работает на продвижение демократии в мире. В совет его директоров входят такие критики России как сенатор Джон Маккейн, экс-кандидат в президенты Митт Ромни, экс-советник Трампа по нацбезопасности Гербарт Макмастер.
«Это явно предназначено для того, чтобы посеять путаницу, конфликт и страх среди тех, кто критикует авторитарный режим Путина», — уверен президент Международного республиканского института Даниэль Твининг.
Microsoft затруднился определить конкретные цели хакеров.