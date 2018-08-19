Цукерберг оказался в «шкуре» Дурова. Власти США требуют коды шифрования Facebook Messenger

Американские власти хотят получить доступ к переписке в Facebook Messenger. Минюст США пытается заставить компанию Марка Цукерберга поменять алгоритм шифрования в приложении, чтобы спецслужбы могли прослушивать голосовые сообщения фигурантов уголовных дел, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Гватемале. Подобный прецедент уже был, пояснили собеседники агентства, добавив, что Facebook оспаривает требования Минюста в суде. Дело в закрытом режиме рассматривается в Калифорнии. Один из источников Reuters рассказал, что речь идет о расследовании в отношении банды MS-13 — одной из самых многочисленных уличных банд Америки, действующей не только в США , но и в Мексике , Сальвадоре, Гондурасе

Добьются ли американские власти доступа к сообщениям мессенджера крупнейшей в мире соцсети?

Антон Фишман, директор проектного направления компании Group-IB: «У Цукерберга сейчас нет этих ключей, чтобы предоставлять, так же, как и не было в свое время у Дурова, когда у него Роскомнадзор их затребовал. Передача ключей для расшифровки — это та же ситуация, потому что технология их не подразумевает. Ему придется полностью переделывать сервер, уменьшая его безопасность, и только тогда это станет возможным. Может ли Цукерберг упереться? Учитывая, что Facebook это все-таки система американская и, насколько я понимаю, зарегистрирован основной правообладатель все-таки в рамках юрисдикции США, скорее всего, Цукерберг на такое не пойдет, на отказ, потому что он уже пошел на содействие в плане WhatsApp. И та же самая ситуация — убрать это шифрование „отправитель — получатель“ и давать возможность читать сообщения, он здесь пошел на это, это одна группа компаний, и с Facebook будет, скорее всего, то же самое, он просто пойдет на это».

С тем, что Facebook, скорее всего, откроет доступ к информации пользователей, согласны и другие эксперты. Они напоминают, что соцсеть оказалась замешана в «Рашагейте», а Цукебергу даже пришлось давать показания в конгрессе. Так что вряд ли он будет упорствовать, в отличие от руководства Apple , которое демонстративно отказалось открывать доступ к iPhone террориста. Правда, потом спецслужбы США взломали телефон и без помощи производителя.

Если Facebook начнет сотрудничать с американскими спецслужбами, ждет ли соцсеть отток пользователей? Говорит эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм

— Для подавляющего большинства, 99% пользователей Facebook, которые представляют собой добропорядочных, законопослушных граждан, которых шифрование не очень беспокоит или волнует, наверное, это не будет для них каким-то фактором, ради которого они уйдут с Facebook в какую-то другую сеть. Лишний раз шумиху вокруг этого поднимать, скорее всего, не захочет ни Facebook, ни Минюст американский, поэтому я думаю, что тихо-тихо эту тему замнут, спокойненько доступ предоставят и дальше будут предоставлять.

— По сравнению с Apple — обе компании очень большие, очень крупные, тем не менее Apple отказалась открыть спецслужбам телефоны пользователей.

— Это хороший вопрос, отказалась ли она. Публично она отказалась, но мы все знаем, что есть такие компаний, которые прекрасно организуют доступ к закрытым телефонам Apple. Делают ли они это по договоренности с Apple или без договоренности, история рассудит, но доступ к закрытым телефонам Apple у спецслужб вполне себе появился.