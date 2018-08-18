Неизвестный разместил объявление о продаже «шлема Гагарина»

Владелец публикации отметил, что на шлем якобы имеются все необходимые сопроводительные документы. Только вот после общения с журналистами горе-продавец свое объявление удалил.

В Интернете появилось объявление о продаже «100-процентного оригинала» шлема космонавта Юрия Гагарина . При этом вещь оценили в 999,999 тысяч рублей.

Как уточняет автор публикации, все сопроводительные документы якобы имеются у него на руках. По его словам, вещь предназначалась для тренировок Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов.

«Шлем СССР 1950-1960 годов от скафандра космонавта №1. Таких было всего два. Документы и экспертизы имеются. 100% оригинал!», — написал владелец шлема на одном из популярных сайтов для размещения объявлений.

Кроме того, автор записи также опубликовал и снимок так называемого «экспертного заключения на шлем», который якобы был выдан в Институте естествознания и техники РАН

Тот же человек выставил на продажу открытку с автографом первого космонавта за 500 тысяч рублей и фотографии Гагарина, которые были сделаны 12 апреля 1961 года на месте его приземления — за 15 тысяч рублей.

Однако же после того, как журналисты связались с владельцем шлема, автор публикации решил незамедлительно объявление удалить, уточняет «Россия 24».