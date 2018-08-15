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Сетью автоматов для зарядки смартфонов покроют всю Москву
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Сетью автоматов для зарядки смартфонов покроют всю Москву
Мир24
3 часа назад
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В
Москве
будет создана сеть автоматов с портативными зарядными устройствами для смартфонов, сообщает «
Российская газета
»со ссылкой на генерального директора компании-производителя
Кирилла Кулакова
.
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