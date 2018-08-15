Ещё
Сетью автоматов для зарядки смартфонов покроют всю Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие

Сетью автоматов для зарядки смартфонов покроют всю Москву 

Мир24 3 часа назад
В Москве будет создана сеть автоматов с портативными зарядными устройствами для смартфонов, сообщает «Российская газета»со ссылкой на генерального директора компании-производителя Кирилла Кулакова.
Мир24: последние новости
Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp В «Одноклассниках» запустили групповые видеозвонки В России начали собирать компьютеры для работы с секретной информацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До конца света остались сутки219
ЧП в московском метро попало на видео
У Крымского моста появилась новая проблема198
Киеву понадобился морской конвой в Азовском море58
Как и почему Ту-22М3 был сбит в Грузии?
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение