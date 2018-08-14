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Apple внезапно запретила скачивать iOS 12 beta 7
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Apple внезапно запретила скачивать iOS 12 beta 7 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple внезапно запретила скачивать iOS 12 beta 7Сегодня компания выпустила седьмое бета-обновление iOS 12 для разработчиков. Увы, релиз не очень удался.
Пользователи начали массово жаловаться на длительную загрузку приложений. Как оказалось, время запуска одной программы могло достигать аж 10 секунд.
В связи с этим Apple запретила скачивать iOS 12 beta 7. Апдейт больше недоступен для загрузки.
Видимо, купертиновцы слишком поспешили с релизом прошивки и допустили в ней ошибки. Будем ждать, когда компания исправится и выпустит фикс. Интересно, что делать тем, кто уже обновился?
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