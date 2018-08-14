Apple внезапно запретила скачивать iOS 12 beta 7

Apple внезапно запретила скачивать iOS 12 beta 7Сегодня компания выпустила седьмое бета-обновление iOS 12 для разработчиков. Увы, релиз не очень удался.

Пользователи начали массово жаловаться на длительную загрузку приложений. Как оказалось, время запуска одной программы могло достигать аж 10 секунд.

В связи с этим Apple запретила скачивать iOS 12 beta 7. Апдейт больше недоступен для загрузки.

Видимо, купертиновцы слишком поспешили с релизом прошивки и допустили в ней ошибки. Будем ждать, когда компания исправится и выпустит фикс. Интересно, что делать тем, кто уже обновился?