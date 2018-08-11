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Послезавтра — обновление ОС Android удивительного смартфона
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Послезавтра — обновление ОС Android удивительного смартфона 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Смартфон, который весьма заметно отличается от большинства представленных на современном рынке, начнет обновляться до очередной версии Android в предстоящий понедельник, 13 августа 2018 года.
Ранее уже сообщалось, что обновление до Android 8.0 Oreo смартфона BlackBerry KEYone, отличавшегося на момент дебюта премиальными характеристиками, уже сертифицировано. Оно начнет предоставляться абонентам канадского оператора Rogers с понедельника, отмечает Алан Фридман (Alan Friedman) на страницах ресурса phonearena.com.
Новые возможности BlackBerry KEYone с Android 8.0 Oreo
С Android 8.0 кнопочный смартфон (что само по себе является удивительным качеством современного мобильного устройства, работающего под управлением ОС Android) получит целый ряд функций, в числе которых «картинка в картинке», позволяющую смотреть потоковое видео даже в процессе работы с другим, функционирующим в фоновом режиме, приложением.
Точки уведомлений появятся на расположенных на домашнем экране ярлыках приложений, к которым данные уведомления относятся. Функция автозаполнения позволит быстро войти в приложение.
Если готовить о приложениях, то Android Instant Apps дает возможность начать использовать приложение в браузере, даже не установив его еще на телефон. Обновление также позволит абонентам Rogers использовать звонки через Wi-Fi на своих KEYone.
Обсудить обновления операционной системы различных смартфонов читатели могут в Telegram-чате.
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