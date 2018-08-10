Приложение для распознавания лиц от Moto появилось в Google Play

Некоторые смартфоны Lenovo, выпускаемые под брендом Moto, оснащены технологией распознавания лиц. Она называется «Фейсконтроль Moto» или Moto Face Unlock. Технология позволяет вам снимать блокировку с экрана смартфона с помощью собственного лица. Сегодня это стало очень популярным способом разблокировки. Теперь «Фейсконтроль Moto» можно установить из Google Play.

Текущая версия приложения, доступная в Google Play, ни чем не отличается от того, что предлагается на телефонах Moto. Тем не менее его все равно следует установить, так как будущие обновления могут все изменить. Есть вероятность, что именно ради этих обновлений Lenovo опубликовала «Фейсконтроль Moto» в Google Play. С помощью магазина приложений Google компания может обновлять свои сервисы, не обновляя прошивку устройства.

Для распознавания лиц приложение от Moto использует исключительно фронтальную камеру устройства. Приложение имеет мало общего с более продвинутыми технологиями распознания в iPhone X или в Galaxy S9.

К сожалению, приложение будет работать не на всех устройствах. Коллеги из Phone Arena сообщают, что оно создавалось специально для смартфонов Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto Z3, Moto Z3 Play и Moto X4. Для установки «Фейсконтроль Moto» перейдите по этой ссылке. Обсудить различные способы разблокировки устройства и приложения для распознавания лиц можно в нашем чате.