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МТС начал печатать фотографии по заказу абонентов
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МТС начал печатать фотографии по заказу абонентов 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: iguides.ru
Оператор МТС объявил о запуске сервиса прямой печати фотографий из облачного приложения. Абоненты МТС теперь могут отправить на печать фотографии со своего смартфона и на следующий день получать готовые снимки.
Для этого достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. Получить готовые фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователь получит SMS.
Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в фотосалонах партнера — компании «Фотосфера», пунктах выдачи PickPoint или заказать доставку курьером. «Вторая память» — облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ. Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС тарифов с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.
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