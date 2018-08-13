WhatsApp рассекретит все переписки пользователей

Спецслужбы теперь смогут получать доступ к перепискам пользователей. Такое решение руководство мессенджера приняло по требованию Facebook, который фактически является владельцем программы.

Создатели популярного мессенджера WhatsAp намерены отказаться от шифрования переписок пользователей программы. Изменения могут произойти уже в 2019 году.

Как уточняет портал Akket, руководство мессенджера вынуждено пойти на такой шаг по требованию Facebook, которая фактически является владельцем программы.

Так, руководство социальной сети сотрудничает с американскими властями, а в последнее время, в связи с участившимися случаями терроризма, компании приходится предоставлять доступ к информации и перепискам пользователей. При этом лишь когда защита WhatsApp будет ослаблена, у спецслужб появится возможность расшифровывать сообщения людей.