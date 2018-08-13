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WhatsApp рассекретит все переписки пользователей
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WhatsApp рассекретит все переписки пользователей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Спецслужбы теперь смогут получать доступ к перепискам пользователей. Такое решение руководство мессенджера приняло по требованию Facebook, который фактически является владельцем программы.
Создатели популярного мессенджера WhatsAp намерены отказаться от шифрования переписок пользователей программы. Изменения могут произойти уже в 2019 году.
Как уточняет портал Akket, руководство мессенджера вынуждено пойти на такой шаг по требованию Facebook, которая фактически является владельцем программы.
Так, руководство социальной сети сотрудничает с американскими властями, а в последнее время, в связи с участившимися случаями терроризма, компании приходится предоставлять доступ к информации и перепискам пользователей. При этом лишь когда защита WhatsApp будет ослаблена, у спецслужб появится возможность расшифровывать сообщения людей.
Как отметил создатель Facebook Марк Цукерберг, благодаря такому подходу США и европейские страны могут обеспечивать дополнительную безопасность в обществе. Например, в случае своевременного обнаружения угрозы, сотрудники экстренных служб будут оперативно реагировать, что должно позволить предотвратить возможный теракт и другие противоправные действия.
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Комментарии6  Ещё 30 источников 
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