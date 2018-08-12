Ещё
Раскрыты способы взлома WhatsApp хакерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты рассказали о способах взлома мессенджера WhatsApp хакерами 

ТК «Звезда»
Фото: Pixabay
Проникновение хакеров в личную переписку можно заметить посредством выявления редактированных сообщений.
Специалисты рассказали о трех основных способах взлома WhatsApp хакерами. Исследователями Checkpoint было установлено, что мессенджер имеет уязвимости, которые дают возможность читать личные сообщения, а также их редактировать.
По словам экспертов, в первую очередь хакеры перехватывают сообщения и изучают их кодировку. На уловку легко можно попасться при переходе по ссылкам в спаме, который рассылается по системе фишинга. Если хакеры получат доступ к личной переписке, то ничего не помешает им редактировать ее. Специалисты предупреждают, что благодаря рассылке сообщений можно получать подтверждения по управлению средствами с помощью интернет-банкинга и выполнять другие операции.
Проникновение хакеров в личную переписку можно заметить посредством выявления редактированных сообщений. Кроме того, пользователи иногда могут сталкиваться с появлением чатов, в которые они не вступали. Эксперты также заявили, что иногда личные сообщения перемещаются в диалоги, это тоже говорит о взломе.
Специалисты Checkpoint уже рассказали о проблеме разработчикам WhatsApp. Отмечается, что устранить ее просто, но для этого необходим доступ, имеющийся только у разработчиков приложения.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперты рассказали о главных преимуществах iOS над Android Apple предложила заменить паспорта на iPhone И все-таки она круглая: картографы Google обидели сторонников теории плоской Земли
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия не потерпит разговора с позиции силы»305
«Запад замалчивает правду»
В Латвии заявили о «катастрофе» из-за плохих отношений с РФ23
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы130
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна62
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение