Раскрыты способы взлома WhatsApp хакерами

Эксперты рассказали о способах взлома мессенджера WhatsApp хакерами

Проникновение хакеров в личную переписку можно заметить посредством выявления редактированных сообщений.

Специалисты рассказали о трех основных способах взлома WhatsApp хакерами. Исследователями Checkpoint было установлено, что мессенджер имеет уязвимости, которые дают возможность читать личные сообщения, а также их редактировать.

По словам экспертов, в первую очередь хакеры перехватывают сообщения и изучают их кодировку. На уловку легко можно попасться при переходе по ссылкам в спаме, который рассылается по системе фишинга. Если хакеры получат доступ к личной переписке, то ничего не помешает им редактировать ее. Специалисты предупреждают, что благодаря рассылке сообщений можно получать подтверждения по управлению средствами с помощью интернет-банкинга и выполнять другие операции.

Проникновение хакеров в личную переписку можно заметить посредством выявления редактированных сообщений. Кроме того, пользователи иногда могут сталкиваться с появлением чатов, в которые они не вступали. Эксперты также заявили, что иногда личные сообщения перемещаются в диалоги, это тоже говорит о взломе.

Специалисты Checkpoint уже рассказали о проблеме разработчикам WhatsApp. Отмечается, что устранить ее просто, но для этого необходим доступ, имеющийся только у разработчиков приложения.