Fortnite для Android выйдет только в магазине Galaxy Apps от Samsung

Несмотря на то что Fortnite Mobile действительно не появится в Google Play, пользователи смартфонов Samsung смогут загрузить игру из магазина приложений Galaxy Apps, где она будет доступна вполне легально. Соответствующие отсылки были найдены в коде APK-файла тестовой версии Fortnite, содержащей упоминания фирменного каталога Samsung Electronics

Решение Epic Games о размещении Fortnite Mobile в магазине Galaxy Apps, очевидно, продиктовано двумя факторами. Во-первых, игра будет эксклюзивно доступна владельцам Galaxy Note 9, релиз которого состоится уже на этой неделе. А, во-вторых, Samsung облагает сторонних разработчиков на треть меньшей комиссией за реализацию их приложений.

Как скачать Fortnite на Android

Если эта информация подтвердится, пользователи смартфонов Samsung будут единственными, кому удастся скачать Fortnite привычным способом. У остальных же не останется иного выхода, кроме как освоить установку APK-файлов, поступившись собственной безопасностью — и все из-за двойных стандартов Epic Games, не желающей выплачивать комиссионные Google, но исправно делающей это в отношении Apple

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