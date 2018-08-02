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Cisco объявила о покупке стартапа Duo Security за $2,35 млрд
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Cisco объявила о покупке стартапа Duo Security за $2,35 млрд 

RB.ru 1 час назад
Сделку планируется закрыть в течение первого квартала 2019 года.
Соучредитель и гендиректор Duo Security начнет совместную работу подразделением развития сетей и систем безопасности Cisco во главе с Дэвидом Гекелеромс (David Goeckeler).
При этом руководить Duo Security продолжит сооснователь и гендиректор стартапа Даг Сонг (Dug Song).
Интеграция сетей, устройств и облачных платформ безопасности Cisco с технологиями Duo Security позволит клиентам Cisco лего и безопасно подключать пользователей к любому приложению на любом сетевом устройстве, отмечается в сообщении.
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