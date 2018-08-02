Cisco объявила о покупке стартапа Duo Security за $2,35 млрд

Сделку планируется закрыть в течение первого квартала 2019 года.

Соучредитель и гендиректор Duo Security начнет совместную работу подразделением развития сетей и систем безопасности Cisco во главе с Дэвидом Гекелеромс (David Goeckeler).

При этом руководить Duo Security продолжит сооснователь и гендиректор стартапа Даг Сонг (Dug Song).

Интеграция сетей, устройств и облачных платформ безопасности Cisco с технологиями Duo Security позволит клиентам Cisco лего и безопасно подключать пользователей к любому приложению на любом сетевом устройстве, отмечается в сообщении.