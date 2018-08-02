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«Газпром-медиа» запускает OTT-платформу ТНТ-PREMIER
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«Газпром-медиа» запускает OTT-платформу ТНТ-PREMIER 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Холдинг «Газпром-медиа» готовит к запуску новую OTT-платформу ТНТ-PREMIER. Цифровая площадка начнет работу 16 августа, следует из фоициального пресс-релиза холдинга.
На ТНТ-PREMIER собрана медиатека лучших проектов развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2×2 и «Супер». До выхода в телеэфир (модель catch forward) новые сезоны популярных шоу и сериалов будут эксклюзивно доступны только на платформе. Кроме того, на площадке появятся спортивные трансляции федерального канала «Матч ТВ» и тематического канала о футболе «Матч!Премьер».
Подписчики ТНТ-PREMIER получат полный доступ к контенту, который смогут смотреть на пяти устройствах, привязанных к аккаунту. Кроме того, просмотр будет возможен в режиме онлайн или офлайн, после предварительной загрузки на устройство. Специально для подписчиков сервиса будет создан премиальный контент, который не появится в телеэфире.
В день старта пользователи ТНТ-PREMIER смогут посмотреть эксклюзивные премьеры от телеканала ТНТ. На ресурсе появится новый комедийный сериал Семена Слепакова «Домашний арест», главные роли в котором исполнили Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, а режиссером сериала стал Петр Буслов. Также пользователи увидят второй сезон самого ожидаемого скетчкома от Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова «ХБ».
Цифровая платформа ТНТ-PREMIER будет работать по платной модели, при этом новые пользователи получат бесплатный доступ к ресурсу на пробный период.
«Для нас важно, чтобы наша аудитория получила прямой доступ к видеоконтенту «Газпром-медиа» на удобной и быстрой площадке с комфортным функционалом. На новой цифровой платформе зрители увидят наши премиальные и эксклюзивные проекты развлекательных телеканалов, спортивные трансляции без рекламы. Система рекомендаций на ресурсе поможет подобрать тот продукт, который интересен пользователям», — прокомментировал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.
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