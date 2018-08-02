«Газпром-медиа» запускает OTT-платформу ТНТ-PREMIER

Холдинг «Газпром-медиа» готовит к запуску новую OTT-платформу ТНТ-PREMIER. Цифровая площадка начнет работу 16 августа, следует из фоициального пресс-релиза холдинга.

На ТНТ-PREMIER собрана медиатека лучших проектов развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2×2 и «Супер». До выхода в телеэфир (модель catch forward) новые сезоны популярных шоу и сериалов будут эксклюзивно доступны только на платформе. Кроме того, на площадке появятся спортивные трансляции федерального канала «Матч ТВ» и тематического канала о футболе «Матч!Премьер».

Подписчики ТНТ-PREMIER получат полный доступ к контенту, который смогут смотреть на пяти устройствах, привязанных к аккаунту. Кроме того, просмотр будет возможен в режиме онлайн или офлайн, после предварительной загрузки на устройство. Специально для подписчиков сервиса будет создан премиальный контент, который не появится в телеэфире.

Цифровая платформа ТНТ-PREMIER будет работать по платной модели, при этом новые пользователи получат бесплатный доступ к ресурсу на пробный период.