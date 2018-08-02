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ФСБ проверит Бургер Кинг из-за утечки пользовательских данных
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ФСБ проверит Бургер Кинг из-за утечки пользовательских данных 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
ФСБ проверит Бургер Кинг из-за утечки пользовательских данныхРоскомнадзор решил переключиться с Telegram на сеть фасфудов «Бургер Кинг». После того, как в адрес ведомства поступила жалоба от двух российских пользователей мобильного приложения, регулятор отправил запрос в ФСБ на проверку.
По данным пользователей, чьи имена не раскрываются, приложение Бургер Кинг может быть причастно к утечке данных.
В связи с отсутствием полномочий, РКН не может отвечать на жалобы, а посему письмо переадресовали в службу безопасности.
В планах Роскомнадзора плановая проверка сети фастфудов в 2019 году.
Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность «Бургер Кинга» по всей строгости закона «О персональных данных» в 2019 году.
Ранее один из разработчиков обнаружил, что приложение Бургер Кинг записывает видео с экраном смартфона, не предупреждая об этом пользователей. Позднее представители сети и сами подтвердили, что пользуются аналитической платформой Appsee для отслеживания действий заказчиков.
При этом сведения о банковских картах и другая персональная информация в распоряжение Бургер Кинг не поступает.
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