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Роскомнадзор проверит Burger King из-за скандала со сбором данных
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Роскомнадзор проверит Burger King из-за скандала со сбором данных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
После слухов о том, что сеть Burger King занимается сбором персональных данных своих клиентов, Роскомнадзор решил инициировать проверку. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
"Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки, — сообщили представители ведомства. — Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона «О персональных данных» в 2019 году".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что мобильное приложение «Бургер Кинг», призванное привлечь клиентов путем получения скидок в сети ресторанов, записывает данные с телефонов пользователей.
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