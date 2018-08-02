Роскомнадзор проверит Burger King из-за скандала со сбором данных

После слухов о том, что сеть Burger King занимается сбором персональных данных своих клиентов, Роскомнадзор решил инициировать проверку. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки, — сообщили представители ведомства. — Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона «О персональных данных» в 2019 году".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что мобильное приложение «Бургер Кинг», призванное привлечь клиентов путем получения скидок в сети ресторанов, записывает данные с телефонов пользователей.