«Альфа-Банк» запустит VR-переговорную для удаленной помощи клиентам

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«Альфа-Банк» тестирует сервис для удаленной помощи клиентам в режиме виртуальной реальности, об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка».

Предполагается, что с помощтью виртуального помощника можно будет встретиться с финансовым или инвестиционным советником и получить консультацию, не выходя из дома. Для этого нужно будет надеть шлем виртуальной реальности и подключиться к VR-переговорной.

В виртуальной переговорной клиент будет общаться с 3D-аватаром советника. С цифрами можно будет работать в интерактивном формате, визуализируя их в виде графиков и выполняя различные операции.

Советник сможет инициировать виртуальную сессию по договоренности с клиентом. Пользователь получит оповещение через приложение мобильного банка «Альфа-Мобайл» и должен будет подтвердить операцию кодом из СМС.

Пока «Альфа-Банк» тестирует технологию, поэтому она доступна отдельной фокус-группе. В будущем доступ к ней получат все клиенты, обещают в банке.