МГТС опровергла информацию о блокировке доступа к редактированию статей «Википедии» у своих абонентов 

Провайдер МГТС не имеет технической возможности запрещать абонентам редактирование статей электронной энциклопедии «Википедия», сообщил Агентству городских новостей «Москва» директор по технике и информационным технологиям ПАО «Московская городская телефонная сеть» Александр Трохин.
«Сайт «Википедии» работает по протоколу https и это значит, что мы не можем запретить какие-либо действия со стороны пользователя после установки сессии между ним и ресурсом», — сказал А. Трохин.
Ранее администратор «Википедии» Станислав Козловский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что пользователи на форумах энциклопедии пишут о блокировке провайдером МГТС с 17 июля 2018 г. возможности редактирования статей.