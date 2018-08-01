МГТС опровергла информацию о блокировке доступа к редактированию статей «Википедии» у своих абонентов

Провайдер МГТС не имеет технической возможности запрещать абонентам редактирование статей электронной энциклопедии «Википедия», сообщил Агентству городских новостей «Москва» директор по технике и информационным технологиям ПАО «Московская городская телефонная сеть» Александр Трохин.

«Сайт «Википедии» работает по протоколу https и это значит, что мы не можем запретить какие-либо действия со стороны пользователя после установки сессии между ним и ресурсом», — сказал А. Трохин.