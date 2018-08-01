Восстановление удаленных файлов на Android: от простого к сложному

С каждой новой версией восстановление удаленных файлов на Android становится сложнее. Впрочем, в любой ситуации есть выход: читайте о трех способах вернуть свои данные.

Проблема восстановления удаленных файлов на Android

Внутреннюю память Android-смартфона нельзя подключить к компьютеру по протоколу USB. Соответственно, она не распознается компьютером как дисковый накопитель. Как следствие, на ней нельзя использовать обычные программы для восстановления файлов, например, Recuva или DiskDrill.

Это значительно усложняет восстановление удаленных файлов на Android. Для этого требуется или синхронизация, или специальный софт, или права суперпользователя. Ниже читайте несколько актуальных способов восстановить пользовательские данные.

Простой способ: поищите файлы в облаке Google

Первый способ восстановления удаленных данных подходит для всех, но работает наудачу. Попробуйте проверить облачные хранилища Google — ваши данные могли с ними автоматически синхронизироваться, и в облаке могла остаться их резервная копия. В зависимости от того, что вы ищете, войдите с логином и паролем от вашего аккаунта Google на один из следующих сервисов: mail.google.com — хранит копии ваших электронных писем (удаленные могут лежать в Корзине);

contacts.google.com — хранит копии ваших контактов из памяти телефона (не с SIM);

photos.google.com — хранит копии ваших фотографий, если вы открывали их через приложение Google Photos;

play.google.com — хранит информацию об установленных вами приложениях, а также музыке, книгах, играх, фильмах, которые вы загружали через Google Play;

drive.google.com — хранит документы и таблицы, если вы открывали их офисными приложениями Google, а также все, что вы сохраняли через приложение Google Диск. На будущее: чтобы не терять свои данные, заведите привычку архивировать их время от времени. Для этого прямо сейчас зайдите на сайт takeout.google.com, нажмите Создать архив и выберите, какие данные вы хотите архивировать. После завершения процедуры вы сможете скачать их копию с этого сайта и затем восстанавливать данные из нее. Способ сложнее: воспользуйтесь программами для ПК Второй способ подойдет для подавляющего большинства пользователей Android. Существует огромное количество программ для персонального компьютера, которые умеют получать доступ к внутренней памяти Android и сканировать ее на наличие удаленных файлов. Вот перечень самых популярных программ для восстановления удаленных данных на Android с ПК: EaseUS MobiSaver

FonePaw Android Data Recovery

iCare Recovery

iMobie PhoneRescue

iSkySoft Android Data Recovery

Jihosoft Android Phone Recovery

Tenorshare Android Data Recovery

Wondershare Dr.Fone Все программы работают совершенно одинаково: вы устанавливаете программу на ПК, подключаете смартфон по USB и запускаете сканирование. Вопрос заключается только в том, какая из них сможет «подружиться» с вашим смартфоном и восстановить именно то, что вам нужно. Чтобы выяснить это, нужно скачивать и пробовать. Еще одна проблема: многие приложения являются платными, так что придется решить, что важнее — расстаться с данными или с деньгами. Сложный способ: воспользуйтесь приложениями для смартфона

Этот способ восстановления удаленных файлов на Android подойдет только для пользователей, у которых на смартфоне есть root-права. Если у вас их нет, нужно предварительно их получить, в чем и заключается сложность. Для быстрого получения root можно попытаться скачать на телефон одно из следующих приложений: KingRoot

KingoRoot

Framaroot

Towelroot Если у вас поддерживаемая модель телефона, то вы сможете «рутировать» его нажатием одной кнопки. Если нет, инструкцию по пошаговому взлому Android можно прочесть в наших статьях. После получения прав суперпользователя установите на телефон одно из приложений: GT Recovery

Undeleter Запустите его и следуйте инструкциям приложения для восстановления файлов. Отличие этого способа в том, что приложения на «рутированной» системе могут произвести глубокое сканирование (deep scan) внутренней памяти телефона и найти больше файлов, а также восстановить их прямо в память телефона (а не на ПК). Как восстанавливать файлы в будущем

Установите приложение Dumpster. Root-доступ для него не нужен. Оно заменит собой корзину на вашем устройстве. Приложение позволяет выполнять мягкое удаление файлов с последующей возможностью восстановления через его интерфейс.

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Как восстановить удаленные файлы на Android-смартфоне

Взлом Android пошагово: Recovery, root-доступ, ROM Фото: авторские, Android Pit