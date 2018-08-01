Эксперты предупредили о риске крупнейшей утечки личных данных из Telegram Passport

Сервис Telegram Passport потенциально подвержен риску масштабной утечки личных данных, так как загруженные в него документы позволят злоумышленникам получить доступ к аккаунтам пользователей в банковских сервисах, сообщил RNS эксперт по защите блокчейн-проектов Group-IB Илья Обушенко.

«Несмотря на очевидные плюсы, технология потенциально подвержена риску масштабной компрометации. Данные 200 млн пользователей — это почти как нефть в индустрии 4.0. Если такой сервис будет скомпрометирован, может произойти вероятно одна из самых крупнейших утечек персональных данных, которая может привести к потере большого количества денежных средств пользователей. Ведь использование таких документов позволит злоумышленникам получить доступ к аккаунтам на десятках разных сервисах, в том числе банковских», — сказал Обушенко.

Генеральный директор и основатель компании-разработчика программного обеспечения для проверки подлинности цифровых документов Oz Forensics Артем Герасимов предупредил, что на черных рынках сферы услуг могут появиться телеграм-аккаунты с фейковой идентификационной информацией.

«В случае возможной кражи телеграм-аккаунта злоумышленник получит возможность проходить идентификацию и регистрироваться на различных ресурсах. Не исключено появление на черных рынках сферы услуг по продаже телеграм-аккаунтов с фейковой идентификационной информацией», — отметил специалист.

Ранее Telegram объявил о запуске единого способа авторизации для услуг, где необходимо подтверждение личности, Telegram Passport. Система позволяет один раз загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться данными с сервисами, требующими подтверждения личности. Документы и личные данные будут храниться в облаке Telegram с использованием сквозного шифрования. Все данные передаются получателю напрямую, и сам мессенджер не может получить к ним доступ.